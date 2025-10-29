¿Dónde habrá feriado local en Ecuador el viernes 31 de octubre del 2025?

Ecuador se prepara para un feriado largo por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Sin embargo, los días de descanso para un cantón del Guayas empezarán desde el 31 de octubre del 2025.

El feriado localdel viernes se aplica solo para Samborondón por la conmemoración de 70 años de cantonización. Es decir, que las actividades laborales y educativas se suspenden.

No obstante, algunos sectores que no pueden detener su activida deberán seguir funcionando. Los trabajadores que cumplan con sus tareas ese día recibirán una remuneración adicional, como lo establece la ley.

Así puede calcular cuánto le deben pagar si trabaja los días de feriado

Para el resto del país, los días de descanso obligatorio son el lunes 3 y martes 4 de noviembre, pero también se sumarán al sábado 1 y domingo 2.

El Día de los Difuntos se conmemora el domingo 2 de noviembre, pero, de acuerdo a la normativa ecuatoriana, al caer en fin de semana el feriado se traslada al martes 4 de noviembre. Mientras que la Independencia de Cuenca se celebra el lunes 3 de noviembre.

Las personas que trabajen en estos días deberán recibir un pago con un recargo del 100%, es decir, al doble del valor habitual por hora, según lo establece el artículo 114 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y en concordancia con el artículo 55 del Código de Trabajo.