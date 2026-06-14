Diez fallecidos y un herido deja choque entre camión y camioneta en Santa Elena

Siniestro de tránsito se registró la madrugada de este 14 de junio en Santa Elena.

Un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este domingo 14 de junio en el ingreso a la comuna Zapotal, en Santa Elena, dejó un saldo de diez personas fallecidas y una herida.

De acuerdo con la información, la emergencia fue reportada cerca de las 04:00 a través del ECU 911.

Autoridades informaron que el choque involucró a un camión y una camioneta. Tras el impacto, el camión se volcó y posteriormente se incendió.

Las unidades de emergencia confirmaron que diez personas perdieron la vida como consecuencia del siniestro.

Autoridades investigan causas del siniestro

Además, una persona resultó herida y fue trasladada a una casa de salud cercana para recibir atención médica.

Por su parte, Bomberos de Santa Elena ejecutó labores de control y sofocación del incendio para evitar riesgos adicionales y garantizar la seguridad en el sector.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas que provocaron este fatal accidente de tránsito.