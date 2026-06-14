Diez fallecidos y un herido deja choque entre camión y camioneta en Santa Elena
Un choque que involucró a un camión y una camioneta dejó diez muertos en la provincia de Santa Elena.
Siniestro de tránsito se registró la madrugada de este 14 de junio en Santa Elena.
Cortesía
Compartir
Actualizado:
14 jun 2026 - 09:33
Un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este domingo 14 de junio en el ingreso a la comuna Zapotal, en Santa Elena, dejó un saldo de diez personas fallecidas y una herida.
De acuerdo con la información, la emergencia fue reportada cerca de las 04:00 a través del ECU 911.
Autoridades informaron que el choque involucró a un camión y una camioneta. Tras el impacto, el camión se volcó y posteriormente se incendió.
Las unidades de emergencia confirmaron que diez personas perdieron la vida como consecuencia del siniestro.
Autoridades investigan causas del siniestro
Además, una persona resultó herida y fue trasladada a una casa de salud cercana para recibir atención médica.
Por su parte, Bomberos de Santa Elena ejecutó labores de control y sofocación del incendio para evitar riesgos adicionales y garantizar la seguridad en el sector.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas que provocaron este fatal accidente de tránsito.
Compartir