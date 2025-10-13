¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador?; estos son los días libres que restan en este 2025
En Ecuador quedan tres días más de descanso no recuperable en este 2025. El próximo feriado será en noviembre y habrá cuatro días libres.
Los feriados en Ecuador permiten incentivar el turismo y la economía.
13 oct 2025 - 15:02
En medio del paro de la Conaie, Ecuador vivió cuatro días de feriado por la Independencia de Guayaquil. Los días de descanso se extendieron, por orden presidencial, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre del 2025.
Según el calendario del Ministerio de Turismo, aún quedan tres feriados nacionales más en este 2025 y en el caso de Quito un día de asueto adicional por el 6 de diciembre, por las fiestas de Fundación de la capital.
El próximo feriado es el domingo 2 de noviembre por el Día de los Difuntos, pero el descanso no recuperable se trasladará para el martes 4 de noviembre.
Mientras que el asueto por la Independencia de Cuenca será el lunes 3 de noviembre y se unirá con el día libre por Difuntos y el fin de semana. Por lo tanto, Ecuador tendrá en noviembre otro feriado de cuatro días.
La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.
El último día de descanso del 2025 será el 25 de diciembre, por Navidad. Sin embargo, este día no puede ser trasladado al viernes, así que se mantendrá como día libre el jueves.
Feriados del 2026
Según el cronograma oficial el Viceministerio de Turismo, Ecuador tendrá 11 días de descanso, no recuperables, en el 2026. A continuación, el detalle:
- Año Nuevo: Jueves 1 de enero.
- Carnaval: Lunes 16 y martes 17 de febrero.
- Viernes Santo: Viernes 3 de abril.
- Día del Trabajo: Viernes 1 de mayo.
- Batalla de Pichincha: Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo.
- Primer Grito de la Independencia: Lunes 10 de agosto.
- Independencia de Guayaquil: Viernes 9 de octubre.
- Día de Difuntos: Lunes 2 de noviembre.
- Independencia de Cuenca: Martes 3 de noviembre.
- Navidad: Viernes 25 de diciembre.
