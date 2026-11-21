El Inamhi advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador desde el 21 hasta el 24 de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la advertencia meteorológica N.º 89 por lluvias y tormentas eléctricas que se registrarán en diferentes regiones de Ecuador desde las 17:00 de este sábado 21 hasta las 10:00 del martes 24 de noviembre de 2026.

Según el organismo, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en el Litoral, el norte y sur de la Sierra y las estribaciones occidentales de la cordillera. También se prevén lluvias en la Amazonía y Galápagos.

El Inamhi relaciona estas condiciones con la presencia de humedad, la convergencia de vientos y el calentamiento de la superficie del mar asociado al fenómeno de El Niño.

¿Qué provincias tendrán lluvias más intensas?

De acuerdo con el pronóstico del Inamhi, las precipitaciones se distribuirán de la siguiente manera:

Costa: lluvias entre fuertes e intensas en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena

Sierra: mayor intensidad en Pichincha, Bolívar y sectores occidentales de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja

Amazonía: lluvias entre ligeras y moderadas en zonas de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe

Galápagos: precipitaciones moderadas y eventos puntualmente fuertes

¿Cuáles son los principales riesgos por las lluvias?

El Inamhi advirtió que las precipitaciones podrían provocar crecidas y desbordamientos de ríos y otros cuerpos de agua, especialmente en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Manabí.

El riesgo también se extiende a sectores occidentales de Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Además, las autoridades alertaron sobre posibles afectaciones como la acumulación de agua en viviendas y negocios, dificultades de circulación por vías inundadas, caída de árboles y presencia de niebla.

Durante las tormentas también podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

¿Hasta cuándo se mantendrán las lluvias?

La advertencia meteorológica estará vigente hasta las 10:00 del martes 24 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Inamhi señaló que mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones climáticas.

En caso de que persistan las precipitaciones intensas, el organismo evaluará la emisión de una nueva advertencia.