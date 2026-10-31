Una carretera cerrada y más de 35 tramos con restricciones al inicio del feriado en Ecuador

Varias carreteras en Ecuador presentan restricciones en el inicio del feriado de noviembre.

El feriado de noviembre arranca con novedades en las carreteras de Ecuador. Este sábado 31 de octubre de 2026, los conductores que se movilizan hacia distintos destinos turísticos y familiares deben tomar precauciones debido a los cierres y restricciones en la red vial del país.

Según el reporte del estado de las vías, la carretera Pujilí-La Maná, en Cotopaxi, permanece cerrada, mientras que otros 40 tramos están parcialmente habilitados y dos presentan restricciones vehiculares.

Los deslizamientos de tierra, socavones, hundimientos y trabajos de mantenimiento son las principales causas de las afectaciones. Loja y Morona Santiago concentran la mayor cantidad de carreteras con novedades.

¿Qué vías están cerradas en Ecuador este 31 de octubre?

La principal restricción se registra en la vía Pujilí-La Maná, en Cotopaxi, donde un deslizamiento de tierra en el sector de la curva de Maca mantiene suspendida la circulación. El reporte identifica a la carretera Alóag-Santo Domingo como ruta alterna.

En Cotopaxi también se reportan restricciones en la vía Zumbahua-Latacunga, por deslizamientos en varios kilómetros, a la altura de la parroquia Tingo y el sector Tacajaló.

Vías hacia Cuenca presentan restricciones durante el feriado

Azuay, uno de los principales destinos turísticos durante el feriado por la Independencia de Cuenca, registra afectaciones en tres importantes corredores viales.

Cuenca-Molleturo-Naranjal: parcialmente habilitada en los kilómetros 71, 90, 92, 94, 98 y 101. Se recomienda precaución en los kilómetros 49, 53, 57, 85 y 91. Como alternativa consta la ruta por El Triunfo, La Troncal y Cochancay.

Cuenca-Girón-Pasaje-Machala: circulación parcial entre los kilómetros 66 y 105 debido a trabajos de mantenimiento. También existe paso controlado en el kilómetro 50.

Cuenca-Guarumales-Méndez-Macas: restricciones en el sector Sacre y el kilómetro 61. Se recomienda precaución en los kilómetros 44, 105 y 107.

Estas condiciones podrían generar demoras para quienes se movilizan entre Cuenca, la Costa y la Amazonía.

¿Cómo están las carreteras hacia las playas de Ecuador?

Los conductores que viajan hacia Esmeraldas y Manabí también encontrarán restricciones en varios tramos.

En Esmeraldas, la carretera Palestina-Rioverde presenta afectaciones por erosión hídrica en el sector del puente Tapaila, entre Rocafuerte y Montalvo. En ese punto se habilitó un paso de tierra junto a la vía principal.

Además, la carretera San Mateo-Chinca-Chucaple-Cube-Viche registra pérdida de calzada y deslizamientos. En determinados sectores únicamente se encuentra habilitado un carril.

La vía Y del Salto-Chamanga también presenta daños en la capa asfáltica, a la altura de Pueblo Nuevo, en el kilómetro 11.

En Manabí, cinco corredores registran novedades:

Jipijapa-La Cadena: hundimiento de la calzada en el kilómetro 75, sector Cañita.

Canuto-Calceta: afectada por un socavón a la altura de Canuto.

Tosagua-Bahía: circulación parcial en el kilómetro 5, sector Verdún.

Rocafuerte-Tosagua: socavón en el kilómetro 187, con un carril y medio habilitado.

San José de Chamanga-Pedernales: circulación parcial por un socavón.Loja y Morona Santiago concentran múltiples afectaciones viales

En Loja se registran restricciones en nueve carreteras, entre ellas Sozoranga-Macará, Alamor-Arenillas, Cariamanga-Sozoranga, Cariamanga-Espíndola y Olmedo-Chaguarpamba.

También hay problemas en la carretera El Empalme-Celica-Alamor, donde se mantiene restringido el paso para transporte pesado debido a las medidas adoptadas por el COE cantonal de Celica.

En la vía Cariamanga-Espíndola, un deslizamiento y un socavón de consideración obligaron a habilitar un paso provisional junto a la carretera principal.

Mientras tanto, en Morona Santiago, ocho tramos presentan circulación parcial. Entre ellos se encuentran las carreteras Macas-Riobamba, Limón-Gualaceo, Macas-Taisha, Bella Unión-Limón y San Juan Bosco-Gualaquiza.

En la vía Macas-Riobamba se reportan deslizamientos en los sectores Cascada Macabea y 9 de Octubre, así como caída de rocas cerca de las lagunas de Atillo.

Vía Baños-Puyo y otras carreteras de la Amazonía con restricciones

La carretera Baños-Puyo, una de las principales conexiones entre la Sierra y la Amazonía, presenta circulación parcial por daños en varios sectores.

El reporte identifica socavamiento en el kilómetro 43, sector Agoyán; pérdida de calzada en el kilómetro 48, sector San Jorge; y el colapso de un muro en el kilómetro 63, sector Río Negro.

En Sucumbíos, la carretera Lago Agrio-El Reventador presenta pérdida de calzada en los kilómetros 82, 83 y 92. Como alternativa consta la ruta Coca-Loreto.

También existen restricciones en la vía Interoceánica, entre La Bonita y El Playón, donde el paso provisional por la afectación de un puente Bailey está permitido únicamente para vehículos livianos.