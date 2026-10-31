Cómo proteger a tus gatos y qué incluir en su kit de emergencia durante la época de lluvias
Preparar un kit de emergencia, mantenerlos bajo supervisión y evacuarlos junto con la familia son algunas de las medidas para proteger a tus gatitos.
¿Cómo afectan las inundaciones a los gatos?
RRSS
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Actualizado:
31 oct 2026 - 07:00
Las lluvias intensas y las inundaciones también ponen en riesgo la vida de los animales de compañía. Los gatos pueden sufrir lesiones, perderse o entrar en contacto con alimentos contaminados y animales peligrosos.
Las inundaciones representan un peligro para los gatos, no solo por el aumento del nivel del agua, sino también por los escombros, los objetos arrastrados por la corriente y los posibles deslizamientos.
Una emergencia puede ocurrir en pocos minutos y dejar a los animales expuestos a situaciones que ponen en riesgo su vida.
Por eso, durante las lluvias intensas, los gatos deben permanecer bajo supervisión y no deben circular libremente por calles inundadas, terrenos con escombros o sectores afectados por deslizamientos y granizadas.
Antes de permitirles salir, es importante revisar patios, galerías, bodegas y otros espacios donde puedan esconderse o quedar atrapados.
¿Qué hacer antes de una inundación?
La preparación debe incluir a todos los integrantes de la familia, también a las mascotas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (US Department of Homeland Security), a través de FEMA, recomienda preparar un plan de emergencia para los animales de compañía, que contemple su evacuación, alimentación, identificación y atención veterinaria.
Entre las medidas preventivas está mantener al día las vacunas, tener a mano el contacto de un veterinario y preparar una lista de refugios que reciban animales.
También se recomienda colocarles un collar con una placa que incluya el nombre de la mascota y los datos de contacto de sus propietarios.
¿Qué debe contener el kit de emergencia para gatos?
La preparación también requiere una mochila exclusiva para los animales. FEMA recomienda contar con alimento y agua para varios días, medicamentos de uso habitual, un botiquín de primeros auxilios y una copia de los documentos veterinarios.
Los alimentos deben guardarse en recipientes herméticos y los documentos en fundas impermeables.
El kit debe incluir una caja o transportadora para cada gato, collar con identificación, correa, artículos de higiene, bolsas para desechos y una fotografía del animal junto a sus propietarios.
También es conveniente incorporar una manta, juguetes y algunos premios para reducir el estrés durante el traslado.
¿Cómo actuar con los gatos durante una inundación?
Si las autoridades ordenan evacuar, los gatos deben salir junto con sus familias. Se recomienda transportarlos en un espacio seguro y evitar que permanezcan sueltos, ya que el ruido, el movimiento y la presencia de agua pueden asustarlos y provocar que huyan.
Nunca se debe dejar a una mascota sola en una vivienda que puede inundarse.
Si el agua sorprende a la familia, es necesario buscar un lugar seguro y mantener al animal alejado de las corrientes.
Tampoco debe permitirse que se acerque a fauna silvestre, animales muertos o especies desconocidas.
Según las recomendaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (FEMA), ante mordeduras, lesiones, cambios de comportamiento o señales de enfermedad, se debe acudir a un médico veterinario.
¿Qué hacer después de una inundación?
Una vez que termine la emergencia, el regreso a casa debe realizarse cuando las autoridades confirmen que no existen riesgos.
Antes de permitir que los gatos salgan nuevamente, hay que revisar el entorno, retirar los escombros y comprobar que no existan zonas contaminadas o estructuras inestables.
También se debe evitar que entren en contacto con superficies que pudieron contaminarse.
Finalmente, un chequeo veterinario permite evaluar la salud física y el comportamiento del animal después de la emergencia.
La falta de apetito, el nerviosismo, los problemas para dormir o el aislamiento pueden ser señales de estrés.
Mantener sus rutinas de alimentación, descanso y cuidado ayudará a que recuperen progresivamente la tranquilidad.
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