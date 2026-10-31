Cómo proteger a tus gatos y qué incluir en su kit de emergencia durante la época de lluvias

Las lluvias intensas y las inundaciones también ponen en riesgo la vida de los animales de compañía. Los gatos pueden sufrir lesiones, perderse o entrar en contacto con alimentos contaminados y animales peligrosos.

Las inundaciones representan un peligro para los gatos, no solo por el aumento del nivel del agua, sino también por los escombros, los objetos arrastrados por la corriente y los posibles deslizamientos.

Una emergencia puede ocurrir en pocos minutos y dejar a los animales expuestos a situaciones que ponen en riesgo su vida.

Por eso, durante las lluvias intensas, los gatos deben permanecer bajo supervisión y no deben circular libremente por calles inundadas, terrenos con escombros o sectores afectados por deslizamientos y granizadas.

Antes de permitirles salir, es importante revisar patios, galerías, bodegas y otros espacios donde puedan esconderse o quedar atrapados.

¿Qué hacer antes de una inundación?

La preparación debe incluir a todos los integrantes de la familia, también a las mascotas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (US Department of Homeland Security), a través de FEMA, recomienda preparar un plan de emergencia para los animales de compañía, que contemple su evacuación, alimentación, identificación y atención veterinaria.

Entre las medidas preventivas está mantener al día las vacunas, tener a mano el contacto de un veterinario y preparar una lista de refugios que reciban animales.

También se recomienda colocarles un collar con una placa que incluya el nombre de la mascota y los datos de contacto de sus propietarios.

¿Qué debe contener el kit de emergencia para gatos?

La preparación también requiere una mochila exclusiva para los animales. FEMA recomienda contar con alimento y agua para varios días, medicamentos de uso habitual, un botiquín de primeros auxilios y una copia de los documentos veterinarios.

Los alimentos deben guardarse en recipientes herméticos y los documentos en fundas impermeables.

El kit debe incluir una caja o transportadora para cada gato, collar con identificación, correa, artículos de higiene, bolsas para desechos y una fotografía del animal junto a sus propietarios.

También es conveniente incorporar una manta, juguetes y algunos premios para reducir el estrés durante el traslado.

Kit de Emergencia para Mascotas - DHS Suministros Básicos para la Suministración y Seguridad de Mascotas Elemento Recomendación y Detalles Comida Por lo menos para tres días, en un recipiente hermético a prueba de agua. Agua Almacene un recipiente de agua y suministros de agua para varios días. Medicamentos Mantenga suministros adicionales de las medicinas que su mascota toma regularmente en un recipiente impermeable. Kit de primeros auxilios Hable con su veterinario acerca de qué es lo más adecuado para las necesidades médicas de su mascota en caso de emergencia. La mayoría de los kits incluyen rollos de vendaje de algodón, cinta adhesiva y tijeras; ungüento antibiótico; sistema de prevención de pulgas y garrapatas; guantes de látex, alcohol isopropílico y solución salina. Identificación y Documentos Collar o arnés con placa de identificación, placa de vacuna contra la rabia y una correa. Incluya un conjunto de correa, collar y placa de identificación adicional. Guarde copias de los documentos de inscripción de su mascota, papeles de adopción y cualquier otro documento relevante en una funda plástica o recipiente impermeable. Transporte Mochila, caja o jaula para mascotas. Una para cada mascota. Artículos de higiene Champú para mascotas, acondicionador y otros artículos, en caso de que necesite limpiar a su mascota. Necesidades sanitarias Incluya una caja de desechos y un lecho para mascotas (si es adecuado), periódicos, papel toalla, bolsas plásticas para basura y blanqueador con cloro para cumplir con las necesidades sanitarias de las mascotas. Fotografía de identificación Una fotografía de ustedes en compañía de su mascota. Si se llegara a separar de su mascota, esa fotografía ayudará a documentar que usted es el dueño de la mascota y permitirá que otros puedan ayudarle. Artículos familiares Agregue juguetes, meriendas o antojos y una cama en su kit, esto ayudará a reducir el estrés de su mascota. Fuente: U.S. Department of Homeland Security (DHS).

¿Cómo actuar con los gatos durante una inundación?

Si las autoridades ordenan evacuar, los gatos deben salir junto con sus familias. Se recomienda transportarlos en un espacio seguro y evitar que permanezcan sueltos, ya que el ruido, el movimiento y la presencia de agua pueden asustarlos y provocar que huyan.

Nunca se debe dejar a una mascota sola en una vivienda que puede inundarse.

Si el agua sorprende a la familia, es necesario buscar un lugar seguro y mantener al animal alejado de las corrientes.

Tampoco debe permitirse que se acerque a fauna silvestre, animales muertos o especies desconocidas.

Según las recomendaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (FEMA), ante mordeduras, lesiones, cambios de comportamiento o señales de enfermedad, se debe acudir a un médico veterinario.

¿Qué hacer después de una inundación?

Una vez que termine la emergencia, el regreso a casa debe realizarse cuando las autoridades confirmen que no existen riesgos.

Antes de permitir que los gatos salgan nuevamente, hay que revisar el entorno, retirar los escombros y comprobar que no existan zonas contaminadas o estructuras inestables.

También se debe evitar que entren en contacto con superficies que pudieron contaminarse.

Finalmente, un chequeo veterinario permite evaluar la salud física y el comportamiento del animal después de la emergencia.

La falta de apetito, el nerviosismo, los problemas para dormir o el aislamiento pueden ser señales de estrés.

Mantener sus rutinas de alimentación, descanso y cuidado ayudará a que recuperen progresivamente la tranquilidad.