Galápagos restablece el servicio eléctrico en Santa Cruz tras fuertes lluvias

Personal de la Armada del Ecuador apoyan en la evacuación de personas ante la emergencia en Galápagos.

El servicio eléctrico fue restablecido en su totalidad en la isla Santa Cruz, en Galápagos, luego de las interrupciones ocasionadas por las fuertes lluvias y descargas atmosféricas. Así lo informó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado difundido este sábado 14 de noviembre de 2026.

Según la institución, ELECGALÁPAGOS desplegó equipos técnicos que realizaron las maniobras necesarias para recuperar el suministro eléctrico tanto en la zona urbana como rural de la isla, bajo condiciones de seguridad operativa.

Sin embargo, las acciones de respuesta continúan debido a las condiciones climáticas que afectan al archipiélago. En la parte alta de Santa Cruz, el Parque Nacional Galápagos mantiene labores de monitoreo y apoyo. En Puerto Ayora, los trabajos de limpieza de la encañada han permitido facilitar la evacuación del agua a través de las grietas naturales.

Además, la Agencia de Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos cuenta con kits de ayuda humanitaria para atender posibles necesidades de la población.

Las lluvias también afectan a San Cristóbal. El Inamhi advirtió que las precipitaciones de moderadas a fuertes continuarán en la región Insular durante las próximas horas, con vigencia de la advertencia meteorológica hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre.