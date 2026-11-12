Alerta en Manta por acumulación de agua y crecida del río en la comunidad San Mateo

El desbordamiento de un río causa inundaciones en San Mateo - Manta

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en la provincia de Manabí ocasionaron el desbordamiento de ríos en el cantón Manta, afectando a la parroquia rural de San Mateo.

La crecida del caudal provocó la acumulación de agua en las vías y zonas habitadas de la localidad.

De acuerdo con los reportes de la zona este incidente ha generado complicaciones en la movilidad y en las actividades cotidianas de los moradores del sector, quienes enfrentan los estragos de las inundaciones en calles y viviendas.

Ante el avance del agua los habitantes de San Mateo se mantienen en estado de alerta permanente para resguardarse ante posibles nuevos desbordamientos.

Los pobladores de las zonas afectadas solicitan la intervención y asistencia oportuna de las autoridades locales para evacuar el agua acumulada y atender las necesidades urgentes de las familias perjudicadas por la emergencia.