Gobierno anuncia que se restableció el servicio eléctrico tras falla en Paute Molino

Técnicos de Celec reparan una falla en la subestación Paute Molino, en el Austro de Ecuador.

El servicio de energía eléctrica en Ecuador se restableció tras más de ocho horas de suspensión, según informó el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, la mañana de este martes 30 de junio de 2026.

"El servicio eléctrico ha sido restablecido a nivel nacional, gracias al trabajo técnico y coordinado del sector, tras la falla registrada hoy en la Subestación Molino", escribió Blum en su cuenta de X.

Una explosión en la subestación Paute Molino, en el austro del país, provocó cortes de luz a escala nacional desde la madrugada de este martes.

Las autoridades investigan las causas de la falla eléctrica, que dejó más de ocho horas sin energía a ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, entre otras.

Tras la emergencia, técnicos de Celec acudieron al lugar para atender la falla y lograr el restablecimiento del servicio. Hasta las 11:00 se desconocían las causas por las que se produjo dicha explosión.

15 sectores de Quito fueron afectados

La Empresa Eléctrica Quito indicó que 15 sectores de la capital fueron afectados con cortes de luz durante la madrugada y mañana de este martes.

Los usuarios repotaron quejas desde la madrugada en La Argelia, La Forestal, San Bartolo, La Napo, Quitumbe, Chillogallo, La Ecuatoriana, entre otros.