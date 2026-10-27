Asesinan en Guayaquil a Leonardo Toledo, exabogado de Mayra Salazar en el Caso Metástasis la mañana de este martes 27 de octubre de 2026.

El abogado en libre ejercicio Leonardo Toledo fue asesinado a tiros la mañana de este martes 27 de octubre de 2026 en el norte de Guayaquil.

El violento suceso se registró en el sector de Sauces 2, generando conmoción y movilización de las unidades policiales en la zona 8.

Según el reporte preliminar, Toledo habría sido atacado por personas que se movilizaban en una motocicleta que, tras el ataque, se dieron a la fuga.

El abogado fue hallado sin vida tendido en la vía público y con varios disparos.

Leonardo Toledo fue hallado sin vida en la vía pública la mañana de este martes 27 de octubre de 2026 en Guayaquil.

Era abogado de Mayra Salazar

El jurista cobró notoriedad pública tras asumir la defensa legal de Mayra Salazar , una de las procesadas clave dentro del emblemático Caso Metástasis.

Esta investigación liderada por la Fiscalía General del Estado que desarticuló una macroestructura de delincuencia organizada vinculada al narcotráfico ya la red del fallecido narcotraficante Leandro Norero.

En desarrollo

Agentes de la Policía Nacional y de la Dinased acudieron al sitio del atentado para recabar indicios balísticos.

Asimsismo, para revisar cámaras de seguridad del sector y levantar los primeros indicios que permitan esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.