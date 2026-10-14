Presidente Noboa anuncia mantenimiento en la red de transmisión eléctrica en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante la sesión solemne por las fiestas de Guayaquil, el pasado 9 de octubre.

El presidente Daniel Noboa anunció que este sábado 17 de octubre de 2026 se realizarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Ecuador, como parte de las medidas de prevención ante los efectos del fenómeno de El Niño.

En una entrevista radial, el Mandatario señaló este miércoles 14 de octubre del 2026 que las condiciones climáticas que enfrenta el país, con intensas lluvias y granizadas en varias zonas de la Costa y Sierra, han incrementado las necesidades de mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

Según Noboa, las eventualidades que afectan a las redes de transmisión y distribución han aumentado frente a las condiciones climáticas habituales.

"Tenemos una situación climática muy dura que afecta a zonas de la Costa y la Sierra", manifestó el Presidente, quien puso como ejemplo las fuertes lluvias y granizadas que se registraron en Quito.

En ese contexto, anunció que el Gobierno ejecutará nuevas intervenciones para preparar la infraestructura eléctrica ante los meses de mayor impacto del fenómeno climático.

Noboa asegura que incorporó 400 MW de generación

Durante sus declaraciones, Noboa también se refirió a la capacidad de generación eléctrica del país, en momentos en que el sistema enfrenta una reducción de los caudales que alimentan a las principales centrales hidroeléctricas.

Noboa aseguró que su Gobierno ha incorporado 400 megavatios (MW) de generación eléctrica y que, adicionalmente, ha otorgado permisos para que empresas privadas desarrollen otros 400 MW.

Sin embargo, el Mandatario no detalló qué proyectos integran esas cifras ni los plazos previstos para la entrada en operación de la generación privada autorizada.

La distinción es importante porque los permisos para desarrollar proyectos eléctricos no significan que esa capacidad ya esté disponible en el Sistema Nacional Interconectado.

El anuncio ocurre mientras Ecuador mantiene restricciones de suministro eléctrico para grandes consumidores industriales, con el objetivo de reducir la demanda durante el estiaje.

Además, este miércoles se han registrado cortes de luz en diferentes provincias en todos el país. Hasta las 08:20, las autoridades no se han pronunciado sobre estos cortes.