¿Qué debe tener una mochila de emergencia ante el fenómeno de El Niño?
17 provincias de Ecuador fueron declaradas en Alerta Amarilla por la evolución del fenómeno de El Niño.
La mochila de emergencia debe revisarse constantemente para garantizar que todo esté en orden.
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Actualizado:
24 may 2026 - 14:55
Las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos asociados al fenómeno de El Niño pueden provocar evacuaciones repentinas, cortes de luz o aislamiento temporal.
Por eso, organismos como la Cruz Roja y la Secretaría de Gestión de Riesgos recomiendan tener lista una mochila de emergencia en casa.
La recomendación es que esté ubicada en un lugar de fácil acceso y que contenga suministros para sobrevivir entre 24 y 72 horas.
¿Qué debe tener?
La mochila debe adaptarse a cada familia. Si hay niños, se recomienda incluir medicinas, pañales o incluso algún juguete o libro para ayudar a manejar la ansiedad durante una evacuación.
Esta debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y que todos los miembros de la famailia conozcan para acceder a ella fácilmente.
Documentos personales
- Guarde copias de cédulas, pasaportes, carnés médicos, contactos de emergencia y dinero en efectivo en fundas plásticas o impermeables.
Agua y alimentos no perecibles
- Es recomendable incluir agua embotellada, enlatados, galletas, barras energéticas o alimentos fáciles de consumir. La Cruz Roja aconseja pensar en provisiones básicas para al menos un día completo
Botiquín
- Debe incluir vendas, gasas, alcohol, antiséptico, mascarillas, guantes, tijeras, esparadrapo y medicamentos personales. También es importante añadir medicinas para enfermedades preexistentes de algún miembro de la familia, incluidas las mascotas.
Linterna y radio portátil
- Las autoridades recomiendan llevar linterna con pilas y una radio portátil para mantenerse informado si hay cortes eléctricos o fallas de comunicación. También puede funcionar un celular cargado solo para ese propósito.
Productos de higiene
- Papel higiénico, cepillo y pasta dental, alcohol, gel antibacterial, toallas húmedas, pañales o toallas sanitarias pueden ser clave durante una emergencia.
Ropa y accesorios
- Una muda de ropa, manta ligera, botas de agua, gorra y repelente son recomendados especialmente por las lluvias y presencia de mosquitos durante el fenómeno de El Niño.
Otras cosas
- Algunos artículos útiles pueden ser silbato, cargador portátil para celular, fósforos protegidos del agua y bolsas plásticas pueden facilitar una evacuación.
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