¿Qué debe tener una mochila de emergencia ante el fenómeno de El Niño?

La mochila de emergencia debe revisarse constantemente para garantizar que todo esté en orden.

Las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos asociados al fenómeno de El Niño pueden provocar evacuaciones repentinas, cortes de luz o aislamiento temporal.

Por eso, organismos como la Cruz Roja y la Secretaría de Gestión de Riesgos recomiendan tener lista una mochila de emergencia en casa.

La recomendación es que esté ubicada en un lugar de fácil acceso y que contenga suministros para sobrevivir entre 24 y 72 horas.

¿Qué debe tener?

La mochila debe adaptarse a cada familia. Si hay niños, se recomienda incluir medicinas, pañales o incluso algún juguete o libro para ayudar a manejar la ansiedad durante una evacuación.

Esta debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y que todos los miembros de la famailia conozcan para acceder a ella fácilmente.