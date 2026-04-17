Influencer usa tanquero de agua para mojar a hombres que orinaban en la calle
Influencer ecuatoriano se vuelve viral al usar un tanquero de agua para “corregir” a quienes orinan en calles de Riobamba.
Influencer utiliza un tanquero de agua para sorprender a hombres que orinaban en la vía pública en Riobamba.
Captura de pantalla del video de Pablin
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Actualizada:
17 abr 2026 - 16:32
El creador de contenido ecuatoriano Pablin se vuelve viral en redes sociales tras publicar videos donde moja con un tanquero a hombres que orinaban...
El influencer, conocido por su canal de YouTube enfocado en bromas y retos, señala que la acción busca generar conciencia sobre el respeto a los espacios públicos.
“Broma” con mensaje
En los videos difundidos en Instagram, se observa cómo utiliza un tanquero para lanzar agua cuando detecta a personas cometiendo esta práctica en la calle.
Según explica, el objetivo es “dar una lección” y visibilizar un problema cotidiano en la ciudad.
Impacto en redes
El contenido acumula miles de visualizaciones y se comparte ampliamente en plataformas digitales.
Usuarios destacan el mensaje detrás de la acción, orientado a promover una mejor convivencia y el cuidado del entorno urbano.
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