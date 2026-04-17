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Influencer usa tanquero de agua para mojar a hombres que orinaban en la calle

Influencer ecuatoriano se vuelve viral al usar un tanquero de agua para “corregir” a quienes orinan en calles de Riobamba.

Influencer utiliza un tanquero de agua para sorprender a hombres que orinaban en la vía pública en Riobamba.

Captura de pantalla del video de Pablin

Autor

Tamara López

Actualizada:

17 abr 2026 - 16:32

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El creador de contenido ecuatoriano Pablin se vuelve viral en redes sociales tras publicar videos donde moja con un tanquero a hombres que orinaban...

El influencer, conocido por su canal de YouTube enfocado en bromas y retos, señala que la acción busca generar conciencia sobre el respeto a los espacios públicos.

“Broma” con mensaje  

En los videos difundidos en Instagram, se observa cómo utiliza un tanquero para lanzar agua cuando detecta a personas cometiendo esta práctica en la calle

Según explica, el objetivo es “dar una lección” y visibilizar un problema cotidiano en la ciudad.

Impacto en redes  

El contenido acumula miles de visualizaciones y se comparte ampliamente en plataformas digitales. 

Usuarios destacan el mensaje detrás de la acción, orientado a promover una mejor convivencia y el cuidado del entorno urbano.

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