Toro escapa de una plaza en Píllaro y corre detrás de varias personas por las calles

El animal salió despavorido de una plaza en el cantón Píllaro, en la provincia de Tungurahua.

Momentos de tensión se vivieron en San José de Poaló, en el cantón Píllaro, de la provincia de Tungurahua, después de que un toro escapó de una plaza en medio de un espectáculo popular y recorrió las calles del sector.

Videos difundidos en redes sociales este lunes 28 de septiembre del 2026 muestran al animal corriendo detrás de varias personas, mientras los asistentes intentan ponerse a salvo subiéndose a paredes o refugiándose junto a las edificaciones.

Durante su recorrido, el toro también se acercó y golpeó un vehículo que se encontraba estacionado antes de continuar por la zona.

La presencia del animal fuera del espacio destinado para el evento provocó varios minutos de tensión entre asistentes y habitantes del sector.

El hecho ocurrió el domingo 28 de septiembre de 2026 y no dejó personas heridas o daños materiales considerables.

Las imágenes del inusual episodio comenzaron a circular en redes sociales y muestran a decenas de personas intentando mantenerse alejadas del toro mientras recorría el sector.