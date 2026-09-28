Robo en Guayaquil: mujer fue baleada tras retirar USD 2 000 de una entidad bancaria 

Robo con persona herida en la Av. 9 de Octubre, en Guayaquil

Una mujer fue baleada y asaltada la mañana de este lunes 28 de septiembre de 2026, en el centro de Guayaquil, después de retirar USD 2 000 de una entidad bancaria.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00, en la intersección de las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo, a pocas cuadras del Malecón 2000.

Según información preliminar del coronel Gustavo Játiva, jefe del distrito 9 de octubre de la Policía Nacional, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado a la mujer cuando esta salió de la entidad bancaria.

Los sospechosos le habrían sustraído los USD 2 000 que acababa de retirar. Durante el asalto, la víctima recibió un disparo en el abdomen.

La víctima fue trasladada a un hospital

Tras el ataque, la mujer fue auxiliada y trasladada hasta el hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde permanecía estable, según información proporcionada por la Policía.

La víctima era sometida a exámenes médicos antes de una posible intervención quirúrgica, de acuerdo con el jefe del distrito 9 de Octubre, Gustavo Játiva.

Luego de recibir la alerta a través del ECU 911, policías motorizados llegaron hasta el lugar para recopilar información sobre lo ocurrido.

Policía revisa cámaras de seguridad

La Policía informó que en el sector existen cámaras de seguridad y que sus imágenes son revisadas por unidades de inteligencia y Policía Judicial.

El objetivo es identificar y localizar a los responsables del robo y establecer cómo ocurrió el ataque.

De manera preliminar, los investigadores conocen que uno de los sospechosos llevaba casco y el otro no, característica que podría facilitar su identificación.

La Policía también investiga si los delincuentes conocían que la mujer acababa de retirar dinero de una entidad bancaria.

Játiva señaló que la víctima se encontraba sola al momento del robo y calificó el hecho como un delito de oportunidad.

El jefe policial recordó que la institución ofrece acompañamiento policial a las personas que necesitan trasladar sumas de dinero desde entidades bancarias.

En lo que va de 2026, según cifras proporcionadas por la Policía, en el distrito 9 de Octubre se han decomisado 90 armas de fuego y se ha detenido a 542 personas.

Además, se reportó la recuperación de 84 motocicletas y 31 vehículos en este sector de Guayaquil.