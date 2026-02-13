Guayaquil: zona de incendio del multicomercio sigue aislada y sin energía eléctrica

Los bomberos anunciaron que incendio en el Multicomercio fue controlado.

El incendio en el multicomercio fue controlado la noche de este jueves, según los bomberos de Guayaquil. Sin embargo, la mañana de este viernes 13 de febrero de 2026 el fuego se reactivó en puntos de calor del edificio.

De acuerdo con las imágenes captadas por el dron de Teleamazonas, se registraron llamas y columnas de humo saliendo del edificio. En el sitio permanecen tres vehículos de los bomberos hasta levantar la emergencia.

El incendio causó el colpaso de tos torres y puso en riesgo una tercera. Las autoridades aún no han levantado la emergencia en la zona.

La zona de exclusión se amplió a 200 metros a la redonda, y luego de ser controlado por los bomberos el perímetro se redujo a 100 metros.

Las actividades en la zona no se han retomado. Del lugar se evacuaron alrededor de 100 familias y fueron cerrados los comercios y oficinas.

Más de 250 animales fueron rescatados durante la emergencia. Y la zona permanece sin energía eléctrica, luego de ser interrumpido el servicio por seguridad en medio del fuego.