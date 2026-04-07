Familiares y amigos despiden al cantante Gustavo Velásquez con un velorio en Quito

El cantante Gustavo Velásquez falleció a los 71 años, el lunes 6 de abril de 2026

En medio de flores blancas y muestras de cariño, los restos del cantante ecuatoriano Gustavo Velásquez son velados en la Quito, este martes 7 de abril de 2026.

Familiares, amigos y figuras públicas acudieron desde las 09:00 de este martes 7 de abril al Camposanto Monteolivo, ubicado junto a la Casa de la Selección, para darle el último adiós a una de las voces más representativas de la cumbia.

El artista, conocido como el ‘Amo de la Cumbia’, falleció a los 71 años, la tarde del lunes 6 de abril de 2026, tras una batalla de seis años contra el cáncer.

Tras el velorio, las honras fúnebres continuarán, este miércoles 8 de abril, con una misa a las 15:00.

"Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción; un diálogo constante con el alma de quienes encontraron en su voz consuelo, alegría, belleza y verdad", escribió la familia Velásquez Guevara.

¿Quién era Gustavo Velásquez?

Sociólogo y abogado de profesión, Velásquez se presentó en escenarios internacionales y nacionales con su inconfundible voz. Integró la orquesta Don Medardo y sus Players desde 1967.

En 1971 formó parte de la orquesta Los Hispanos con su inigualable interpretación de la canción 'Violencia'. Más adelante estuvo en la orquesta venezolana Billo's Caracas Boys.

Luego su carrera como solista despegó, ganando el cariño del público que bailó y lloró junto a sus más grandes éxitos musicales como 'El Aguajal', 'Mi amigo el cóndor', 'Mírame un poquito más', entre otros.