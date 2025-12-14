Habilitan la vía Baños-Puyo tras deslizamiento de tierra este domingo 13 de diciembre
Gran cantidad de rocas se deslizaron sobre la calzada ocasionando el cierre al tránsito vehicular. Personal del MIT realizó trabajos de limpieza
Un deslizamiento de rocas ocasionó el cierre de la vía la madrugada del domingo 14 de diciembre.
Actualizada:
14 dic 2025 - 10:41
La vía E30 Baños - Puyo se encuentra habilitada al tránsito vehicular este domingo 14 de diciembre del 2025 en el sector de Ulbe, y tras más de cinco horas de cierre por un deslizamiento de tierra.
Rocas cayeron desde la montaña y ocasionaron el cierre de la vía, en ambos sentidos. Largas filas de vehículos se formaron en la carretera mientras personal del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MIT) realizaban tareas de limpieza.
Las condiciones climáticas ocasionaron el deslizamiento de tierra. No se reportaron personas afectadas o daños materiales.
