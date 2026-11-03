Alerta por nuevas lluvias fuertes en Ecuador: seis provincias tendrán mayor intensidad hasta el 7 de noviembre

Las provincias con mayor intensidad prevista son Los Ríos, Guayas y El Oro.

Las lluvias fuertes y muy fuertes, acompañadas de tormentas dispersas, se esperan entre el 4 y el 7 de noviembre de 2026. Los Ríos, Guayas y El Oro están entre las provincias con mayor intensidad prevista.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.º 86 por nuevos eventos de lluvia fuerte y muy fuerte en Ecuador.

El pronóstico comprende del 4 al 7 de noviembre de 2026 y señala que las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas dispersas, principalmente en la región Litoral.

Las provincias con mayor intensidad prevista son Los Ríos, Guayas y El Oro. También se esperan lluvias fuertes en Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí.

El organismo advierte que las condiciones del clima podrían generar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos.

¿Qué provincias tendrán lluvias más intensas?

En la región Interandina, las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad en las zonas occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.

En la Amazonía se prevén eventos entre ligeros y moderados en las zonas cercanas a las estribaciones de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

En Galápagos, las lluvias serán principalmente ligeras y, en algunos puntos, moderadas.

El Inamhi también advierte sobre posibles crecidas y desbordamientos de ríos y otros cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.

Este riesgo se extiende a zonas de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Inundaciones, tormentas y afectaciones en las carreteras

Entre los efectos previstos están la acumulación de agua en zonas bajas, las tormentas eléctricas y las ráfagas de viento fuerte.

Además, las carreteras podrían presentar dificultades por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla, lo que reduciría la visibilidad para los conductores.

El pronóstico está relacionado con el ingreso de humedad, las condiciones atmosféricas sobre Sudamérica y las temperaturas elevadas de la superficie del mar asociadas al evento cálido de El Niño.

Estos factores pueden favorecer el desarrollo y la intensificación de las precipitaciones en varias regiones del país.

Ante este escenario, se recomienda:

Mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico

Evitar cruzar calles o caminos inundados

No acercarse a ríos o quebradas cuando aumente su caudal

Los conductores deben reducir la velocidad y estar atentos a posibles obstáculos en las vías durante los días de lluvia.