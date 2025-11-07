Impresión de papeletas para la consulta popular y referéndum en Ecuador supera el 90%

Los ecuatorianos irán a las urnas el 16 de noviembre de 2025.

Faltan nueve días para que los ecuatorianos acudan nuevamente a las urnas para votar por la consulta popular y referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este viernes 7 de noviembre de 2025 que la impresión de papeletas alcanza el 91,62%.

Luego de concluida la impresión de papeletas en Braile para personas con discapacidad visual, la señalética electoral y las fundas transportadoras, el trabajo en el Instituto Geográfico Militar continúa.

Asimismo, el CNE detalló que el 87,62% de los paquetes electorales han sido integrados correctamente.

El despacho de paquetes electorales hacia el CNE concluyó a nivel internacional, mientras que dentro del Ecuador alcanza el 34,48%.

Las papeletas cuentan con elementos de seguridad "para hacer imposible su duplicación o falsificación", según el Instituto Geográfico Militar, encargado de la impresión.

En las papeletas se incluyen códigos de barras y QR, efectos anticopia y micro textos con diferentes tramados. Son tres niveles de seguridad de alta complejidad anticopia y anti-escáner.

13,9 millones de ecuatorianos están convocados para ir a las urnas y ejercer su derecho al voto en la consulta popular y referéndum que pretende convocar una nueva Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del Estado.

Los ciudadanos votarán por tres preguntas de referéndum donde se consultará si se permite la instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, además si se reduce el número de asambleístas y sobre el financiamiento del Estado a los partidos y movimientos políticos.