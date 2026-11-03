EE. UU. ataca a Irán en medio de elecciones e incrementa tensión militar

Estados Unidos ejecutó ataques contra objetivos militares en la isla iraní de Qeshm el 2 de noviembre de 2026.

Estados Unidos ejecutó ataques contra objetivos militares en la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, el lunes 2 de noviembre de 2026, horas antes de las elecciones de medio término que se celebran este martes 3 de noviembre.

Funcionarios estadounidenses confirmaron que se trató de una operación limitada y de carácter defensivo, dirigida contra sistemas de misiles tierra-aire que, según Washington, representaban una amenaza para sus fuerzas en la región.

Medios estatales iraníes reportaron varias explosiones en la isla. Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalaron que los bombardeos no representan el inicio de una nueva ofensiva militar a gran escala.

Irán amenaza con responder sin límites geográficos

El ataque se produce después de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, advirtiera el sábado 31 de octubre que su país respondería de manera inmediata ante cualquier nueva agresión de Estados Unidos o Israel.

Jameneí ordenó a sus Fuerzas Armadas prepararse para posibles represalias sin restricciones geográficas y actualizar la lista de objetivos estadounidenses e israelíes.

La advertencia fue emitida antes del ataque estadounidense del 2 de noviembre, por lo que no constituye una respuesta directa a esta operación.

Ataque ocurre en medio de elecciones de EE. UU.

La nueva escalada militar coincide con las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre, en las que los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.

Estos comicios definirán el equilibrio de poder en el Congreso durante los próximos dos años del Gobierno del presidente Donald Trump.

El mandatario había planteado la posibilidad de nuevas acciones militares contra Irán, aunque el lunes 2 de noviembre también manifestó que todavía era posible alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán.