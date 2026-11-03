Trump anuncia que suspenderá USD 4 000 millones en ayuda militar a Israel

Donald Trump anunció que Estados Unidos suspenderá a finales de 2026 la ayuda anual de USD 4 000 millones destinada a Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 3 de noviembre de 2026 que suspenderá la ayuda militar y económica de aproximadamente USD 4 000 millones anuales que su país entrega a Israel, al considerar que ya no necesita esos recursos.

Durante una entrevista telefónica con Fox News, Trump aseguró que la asistencia continuará hasta finales de este año y que la decisión fue conversada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El mandatario sostuvo que Israel cuenta con suficientes recursos económicos para financiar sus propias necesidades militares y afirmó que Netanyahu fue quien planteó inicialmente la posibilidad de suspender la ayuda.

¿Qué pasará con el acuerdo militar entre Estados Unidos e Israel?

Actualmente, ambos países mantienen un acuerdo firmado en 2016 que contempla USD 3 800 millones anuales en asistencia militar entre 2019 y 2028.

El anuncio de Trump supondría una modificación anticipada de ese compromiso. Sin embargo, todavía no se han detallado los mecanismos para suspender los recursos, considerando que el financiamiento también requiere la participación del Congreso estadounidense.

La decisión ocurre en medio de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, países involucrados en un conflicto militar cuyo proceso de negociación continúa sin alcanzar un acuerdo definitivo.