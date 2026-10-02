Inamhi emite alerta por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el 5 de octubre 

El Inamhi pronostica lluvias en cuatro provincias de Ecuador hasta el 4 de octubre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este viernes 2 de octubre de 2026 una alerta de corto plazo ante la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en cuatro provincias de la Costa ecuatoriana.

Las zonas señaladas por el organismo son Los Ríos, Guayas, Manabí y Santa Elena. El boletín de alerta Nowcasting N.º 5 tiene vigencia desde las 16:00 del 2 de octubre hasta las 10:00 del 5 de octubre, según la información difundida por el Inamhi.

La alerta coincide con un escenario de incremento de precipitaciones previsto para este fin de semana en diferentes zonas del país.

¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes?

El Inamhi mantiene además vigente la Advertencia Meteorológica N.º 77, que anticipa lluvias de moderada y fuerte intensidad acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en el Litoral y sectores próximos a las cordilleras occidental y oriental.

Los episodios de mayor intensidad están previstos principalmente entre la tarde del viernes 2 y la madrugada del sábado 3 de octubre, así como entre la noche del sábado 3 y la madrugada del domingo 4.

En Guayas, algunas zonas presentan probabilidades de alcanzar niveles muy altos de precipitación. Estos rangos pueden representar acumulados de entre 42 y 100 milímetros de lluvia, según información difundida a partir de la alerta del Inamhi.

¿Qué puede provocar el incremento de las lluvias?

Las precipitaciones intensas pueden generar acumulación de agua en viviendas, negocios y vías susceptibles, además de afectar las condiciones de movilidad.

Entre los efectos asociados a episodios de fuertes lluvias están el agua acumulada en carreteras, posibles deslizamientos en zonas vulnerables y el incremento del nivel de determinados cuerpos de agua.

El Inamhi mantiene un sistema de vigilancia y emisión de alertas frente a eventos hidrometeorológicos adversos para apoyar la toma de decisiones y la gestión de riesgos.

La alerta ocurre mientras distintas zonas de Ecuador registran un incremento de las precipitaciones.