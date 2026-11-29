El Inamhi pronostica lluvias para la tarde de este domingo 29 de noviembre

Según en último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) las condiciones climáticas cambiarán drásticamente hacia el cierre de la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre de 2026.

El reporte indica que las lluvias se presentaran con mayor fuerza en el norte de la Costa, el norte y sur de la Sierra, y sectores del sur y los valles de Quito, donde incluso se prevé caída puntual de granizo.

Ante este panorama, la recomendación para los ciudadanos que aún no ejercen su derecho al voto es acudir a las urnas durante las primeras horas del día, aprovechando las buenas condiciones climáticas.

Pronóstico en la Costa y Galápagos

El Litoral concentrará varias alertas rojas por lluvias fuertes durante la noche y la madrugada del lunes, abarcando la totalidad de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como gran parte del Guayas y el norte de Esmeraldas:

Provincia Reporte El Oro (durante la noche y madrugada) Lluvia moderada en Arenillas, Huaquillas, Las Lajas y Machala; lluvia leve en Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. Esmeraldas (durante la noche) Lluvia fuerte en Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo; lluvia moderada en Atacames, Esmeraldas, Muisne y Río Verde. Guayas (durante la noche y madrugada) Lluvia fuerte en Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Durán, El Piedrero, El Triunfo, Gral. Antonio Elizalde, Guayaquil, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Samborondón, San Jacinto de Yaguachi, Simón Bolívar y Tenguel de Guayaquil; lluvia moderada en Balzar, Colimes, Daule, El Empalme, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Playas, Puná, Salitre y Santa Lucía. Los Ríos (durante la noche y madrugada) Lluvia fuerte en toda la provincia. Manabí (durante la noche y madrugada) Lluvia moderada en 24 de Mayo, Bolívar, El Carmen, Junín, Manga del Cura, Olmedo, Paján, Pichincha, Portoviejo y Santa Ana; lluvia leve en Chone, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Manta, Montecristi, Pedernales, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Sucre y Tosagua. Santa Elena (durante la noche y madrugada) Lluvia moderada en toda la provincia. Santo Domingo de los Tsáchilas (durante la noche) Lluvia fuerte en toda la provincia. Galápagos (durante la noche y madrugada / 18h00 a 06h00) Lluvia moderada en Isabela; lluvia leve en San Cristóbal y Santa Cruz. ```[cite: 5, 6, 7]

Pronóstico de lluvias en la Sierra

En la región Interandina se activan alertas rojas por lluvias fuertes en cantones occidentales y del Austro, mientras en la capital se prevé intensificación previa durante la tarde:

Provincia Reporte Azuay (durante la noche y madrugada) Lluvia fuerte en Camilo Ponce Enríquez; lluvia leve en Cuenca y Pucará. Bolívar (durante la noche y madrugada) Lluvia fuerte en Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía, Las Naves y San Miguel; lluvia leve en Guaranda. Carchi (durante la noche) Lluvia moderada en Mira y Tulcán; lluvia leve en Bolívar, Espejo, Montúfar y San Pedro de Huaca. Cañar (durante la noche y madrugada) Lluvia fuerte en La Troncal; lluvia leve en Cañar. Chimborazo (durante la noche y madrugada) Lluvia moderada en Cumandá y Pallatanga; lluvia leve en Colta, Penipe y Riobamba. Cotopaxi (durante la noche y madrugada) Lluvia fuerte en La Maná, Pangua y Sigchos; lluvia moderada en Pujilí; lluvia leve en Latacunga y Salcedo. Imbabura (durante la noche) Lluvia fuerte en Las Golondrinas; lluvia moderada en Cotacachi y Urcuquí; lluvia leve en Antonio Ante, Ibarra y Otavalo. Loja (durante la noche y madrugada) Lluvia fuerte en Pindal y Zapotillo; lluvia moderada en Celica y Puyango; lluvia leve en Calvas, Catamayo, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Olmedo, Paltas, Quilanga y Sozoranga. Pichincha (durante la noche) Lluvia fuerte en Puerto Quito y San Miguel de los Bancos; lluvia moderada en Mejía, Pedro Vicente Maldonado y Rumiñahui; lluvia leve en Cayambe, Pedro Moncayo y Quito. Tungurahua (durante la noche) Lluvia leve en Ambato, Baños de Agua Santa, Quero y Tisaleo.

Pronóstico para la Amazonía

En las seis provincias amazónicas las precipitaciones oscilarán entre lluvia moderada (naranja) y lluvia leve (amarilla) entre las 19:00 del domingo y las 07:00 del lunes: