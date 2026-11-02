Inamhi reporta persistencia de lluvias de diversa intensidad en Galápagos
El organismo meteorológico mantiene activos la Advertencia N.º 85 y el Aviso a Corto Plazo N.° 60 para la región insular.
Lluvias entre ligeras y moderadas continúan en Galápagos bajo vigencia de alertas del Inamhi la noche des tes lunes 2 de noviembre de 2026.
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Actualizado:
02 nov 2026 - 23:05
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que, mediante monitoreo satelital registrado a las 21:26 de este lunes 2 de noviembre, se mantiene la presencia de precipitaciones en la región insular.
Las lluvias se registran con intensidad entre ligera y moderada en la provincia de Galápagos, concentrándose de forma especial en las islas Isabela y San Cristóbal.
Vigilancia de alertas meteorológicas
El organismo técnico ratificó que sobre el archipiélago se mantiene plenamente activa la Advertencia Meteorológica N.º 85.
Asimismo, la entidad emitió y mantiene vigente el Aviso a Corto Plazo N.° 60, alertando sobre la continuidad de estas condiciones climáticas adversas durante las próximas horas.
Monitoreo en zonas de riesgo
Estas precipitaciones nocturnas se suman a las severas inundaciones y anegaciones registradas previamente en la región insular, donde las autoridades locales y equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente.
Se recomienda a la población de Isabela, San Cristóbal y cantones aledaños tomar precauciones en la vía pública y reportar cualquier eventualidad a la línea única de emergencias 9-1-1 .
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