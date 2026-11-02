Inamhi reporta persistencia de lluvias de diversa intensidad en Galápagos

Lluvias entre ligeras y moderadas continúan en Galápagos bajo vigencia de alertas del Inamhi la noche des tes lunes 2 de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que, mediante monitoreo satelital registrado a las 21:26 de este lunes 2 de noviembre, se mantiene la presencia de precipitaciones en la región insular.

Las lluvias se registran con intensidad entre ligera y moderada en la provincia de Galápagos, concentrándose de forma especial en las islas Isabela y San Cristóbal.

Vigilancia de alertas meteorológicas

El organismo técnico ratificó que sobre el archipiélago se mantiene plenamente activa la Advertencia Meteorológica N.º 85.

Asimismo, la entidad emitió y mantiene vigente el Aviso a Corto Plazo N.° 60, alertando sobre la continuidad de estas condiciones climáticas adversas durante las próximas horas.

Monitoreo en zonas de riesgo

Estas precipitaciones nocturnas se suman a las severas inundaciones y anegaciones registradas previamente en la región insular, donde las autoridades locales y equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente.

Se recomienda a la población de Isabela, San Cristóbal y cantones aledaños tomar precauciones en la vía pública y reportar cualquier eventualidad a la línea única de emergencias 9-1-1 .