Operativo de Arcsa detecta 936 productos médicos irregulares en exteriores de hospital en Guayaquil

Un operativo conjunto de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Intendencia de Policía del Guayas detectó 936 medicamentos y dispositivos médicos irregulares en farmacias y carpas improvisadas ubicadas en los exteriores de un hospital del Guasmo Sur, en Guayaquil.

Una farmacia fue clausurada durante la intervención.

El control se realizó en dos farmacias y tres carpas improvisadas que funcionaban en los alrededores de un hospital del sur de Guayaquil.

Un riesgo latente: ¿Por qué no comprar medicinas en carpas?

Según informó Arcsa, estos puestos no están autorizados para comercializar medicamentos, ya que no cumplen con las condiciones necesarias para garantizar su conservación y seguridad.

Durante la inspección, las autoridades verificaron que las carpas carecían de condiciones adecuadas como cadena de frío, espacios higiénicos y protección frente al calor, la luz y las plagas, elementos indispensables para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos.

El detalle de los productos ilícitos incautados

Como resultado del operativo, una farmacia fue clausurada por la venta irregular de productos, mientras que las autoridades retiraron del mercado cientos de artículos que incumplían la normativa sanitaria.

En total se detectaron 936 productos ilícitos, entre ellos Arcsa alerta sobre los riesgos para la salud

710 dispositivos médicos sin registro sanitario

70 muestras médicas cuya comercialización está prohibida

59 medicamentos sin registro sanitario

47 medicamentos de distribución gratuita

39 medicamentos caducados

Cuatro dispositivos médicos caducados

Cuatro suplementos alimenticios caducados o de distribución gratuita

Tres medicamentos de uso controlado

Arcsa recordó que la compra de medicamentos y dispositivos médicos en espacios no autorizados, como carpas improvisadas o comercios informales, representa un riesgo para la salud debido a que estos productos no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia.

La entidad también insistió en que los medicamentos requieren condiciones específicas de almacenamiento para mantener sus propiedades y evitar que puedan generar efectos adversos en quienes los consumen.