Trabajadores son asesinados por hombres vestidos de policías en Los Ríos

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Cuatro personas fueron asesinadas y otra resultó herida durante un ataque armado la noche del 28 de junio de 2026 en la hacienda Guabillo, cantón Buena Fe, en Los Ríos.

Los atacantes simularon ser policías, retuvieron a los trabajadores y realizaron videollamadas con otros sujetos para identificar a sus objetivos.

Tres hombres y una mujer fallecieron. Según información policial, las víctimas fueron identificadas como: Pedro Bautista Cabeza, Martha Segura Sánchez, Gender Segura Sánchez y Vicente Cusme Morales.

Autoridades investigan el hecho

De acuerdo con la información policial, al menos siete sujetos encapuchados ingresaron al lugar, amedrentaron a los presentes, incluyendo mujeres y niños, y los amarraron de pies y manos con cinta de embalaje.

Autoridades indicaron que investigan los hechos para determinar las motivaciones y a los responsables de este nuevo suceso violento en Los Ríos.