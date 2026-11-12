Incendio en el centro de Riobamba afecta al Municipio y la Gobernación de Chimborazo

Incendio estructural en el centro de Riobamba reportado la tarde de este jueves 12 de noviembre

Un incendio estructural se reporta en el centro histórico de Riobamba, afectando directamente al edificio patrimonial donde funciona el Municipio de la ciudad y la Gobernación de Chimborazo.

Desde el ECU 911 se coordinó el despliegue inmediato de organismos de primera respuesta para contener el fuego y evitar que las llamas alcancen las edificaciones patrimoniales y comerciales colindantes.

Reportes preliminares de los bomberos indican que no existen personas heridas producto del siniestro.

Debido a la magnitud del incendio las labores de sofocación cuentan con el respaldo de contingentes de cantones vecinos.

En el lugar se encuentran tres motobombas del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, quienes lideran las tareas y son respladados por unidades de apoyo de los cantones Penipe, Chambo, Guaranda y Mocha.

Además, en la zona están cuatro patrulleros de la Policía Nacional quienes cercan el perímetro para resguardar la zona y dos carros de la Empresa Eléctrica Riobamba quienes ejecutan maniobras técnicas de corte y prevención eléctrica.

Los organismos de emergencia solicitan a la ciudadanía a evitar transitar por la zoan y piden mantener despejadas las vías de acceso para facilitar el ingreso continuo de los vehículos de socorro.

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