Incendio en el centro de Santo Domingo: cierran la avenida Esmeraldas por emergencia

Un incendio estructural se registró a las 10:07 de este viernes 6 de noviembre de 2026 en la avenida Esmeraldas, en el centro de Santo Domingo.

La alerta ingresó a través de la línea de emergencias 911 y decenas de personas se apostaron en los exteriores de la edificación mientras observaban atónitos el avance de las llamas.

Tras recibir el reporte, el ECU 911 coordinó el desplazamiento de unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y los agentes civiles de tránsito.

Los equipos acudieron para atender el fuego y organizar la circulación vehicular en la zona.

Avenida Esmeraldas fue cerrada

De manera preliminar, los organismos de socorro informaron que no se registran personas heridas.

Mientras continúan las labores de atención, las autoridades mantienen cerrado el tránsito vehicular en el sector y recomiendan a los conductores evitar acercarse al lugar.

El ECU 911 también mantiene el seguimiento de la emergencia mediante sus cámaras de videovigilancia.