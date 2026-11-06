Paraguay inicia devolución de hasta USD 1 565 a clientes de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay inició la devolución de hasta 10 millones de guaraníes a los primeros ahorristas afectados por el cierre de Ueno Bank.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el jueves 5 de noviembre de 2026 la devolución de depósitos a los clientes de Ueno Bank, intervenido por problemas de solvencia a principios de esta semana.

Según un comunicado oficial, la primera fase contempla pagos de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente USD 1 565, a los ahorristas que cumplan con los requisitos establecidos.

La medida busca atender a los afectados por la crisis financiera de la entidad, que administraba recursos de más de 2,9 millones de clientes.

¿Quiénes podrán recuperar su dinero de Ueno Bank?

El Banco Central paraguayo estableció tres condiciones para acceder a esta primera etapa de devolución:

Tener depósitos de hasta 10 millones de guaraníes

No mantener deudas con Ueno Bank

Contar con una cuenta habilitada en otro banco o entidad financiera del país

Los clientes que cumplan estos requisitos recibirán la totalidad de sus depósitos, siempre que el monto no supere el límite establecido.

Los siguientes grupos de beneficiarios serán anunciados progresivamente por el BCP, a través de sus canales oficiales.

Los ahorristas pueden consultar la información en la página oficial del Banco Central del Paraguay.

¿Por qué fue intervenido Ueno Bank?

El martes 3 de noviembre, el Banco Central dispuso la intervención de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido legalmente.

La decisión provocó preocupación entre los clientes por el acceso a sus ahorros y generó protestas en Asunción.

La crisis también alcanzó al Gobierno paraguayo debido a los antiguos vínculos empresariales del presidente Santiago Peña con el grupo relacionado con Ueno Bank.

Peña anunció su renuncia el jueves 5 de noviembre. Sin embargo, el Congreso no la aceptó y decidió avanzar con un proceso de juicio político. Por tanto, el mandatario continúa en el cargo mientras se desarrolla el procedimiento parlamentario.

¿Qué pasará con los demás ahorristas?

El Banco Central informó que las devoluciones continuarán por etapas, conforme avance el proceso de garantía de depósitos.

El organismo aclaró que los siguientes pagos se comunicarán exclusivamente por medios oficiales, por lo que los clientes deberán mantenerse atentos a las nuevas disposiciones.

Además, las autoridades bancarias advirtieron que no solicitarán contraseñas ni pagos adicionales para acceder a la devolución de los fondos.