Incendio consume el cabezal de un tráiler cerca de una gasolinara en La Troncal

Un incendio vehicular se registró durante la madrugada de este jueves en el cantón La Troncal, provincia de Cañar.

El siniestro afectó la estructura del cabezal de un tráiler a la altura del sector Control Integrado, en las inmediaciones de una estación de servicio en la parroquia Manuel J. Calle.

La emergencia fue reportada al ECU 911, que coordinó el desplazamiento inmediato de unidades de primera respuesta para controlar las llamas y mitigar el riesgo en la zona.

Emergencia en La Troncal: cabezal de un tráiler se incendió en el sector Control Integrado, ECU 911

Intervención de los cuerpos de socorro

Al lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos de La Troncal junto con personal de la Policía Nacional.

Los bomberos iniciaron maniobras para sofocar las llamas y posteriormente realizaron labores de liquidación del fuego para evitar que la estructura continuara ardiendo o afectara a predios aledaños.

Las autoridades de socorro confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas mortales tras el percance.

Posibles causas del siniestro

De acuerdo con el reporte preliminar de las entidades articuladas de respuesta, el flagelo se habría originado debido a posibles fallas mecánicas en el sistema del vehículo pesado.