Retienen al activista sueco Ola Bini en Quito tras presunta revocatoria de su visa

Retienen al activista sueco Ola Bini en Quito la tarde de este jueves 1 de septiembre de 2026 tras una presunta revocatoria de su visa

El activista digital de nacionalidad sueca, Ola Bini, fue trasladado de manera preventiva a las dependencias de la Subsecretaría de Migración la tarde de este jueves 1 de octubre de 2026, tras un operativo de control realizado en Quito.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, la intervención se ejecutó alrededor de las 14:30 en el norte de la capital.

En el procedimiento participaron agentes de Migración y de Inteligencia de la Policía Nacional. Alerta emitida por el activista

Los mismos trasladaron a Bini, de 44 años, con el fin de verificar su estatus migratorio actual en el país.

Bini reaccionó en redes sociales

A través de su cuenta en la red social X, el propio Ola Bini alertó públicamente sobre su situación minutos después del operativo:

"¡Urgente! Hace una hora fue retenido de migración de Ecuador. Dicen que han revocado mi visa!! Estoy en migración frente a El Jardín. Temo que van a destruir mi vida otra vez" Ola Bini desde su cuenta de X.

Hasta el cierre de esta nota periodística, las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la validez del estatus de la visa de Bini.

También se desconoce si el procedimiento deriva en un proceso de deportación.

Lo que dijo su abogado

Por su parte, su abogado defensor, Carlos Soria, denunció irregularidades en el procedimiento policial.

Según el jurista, Bini salía de un supermercado cuando fue interceptado por cuatro personas a bordo de un vehículo que se identifican como agentes de migración.

Según el jurista, lo trasladaron hasta las oficinas ubicadas frente a un Centro Comercial sin presentar una orden emitida por autoridad competente.

Soria enfatizó que el proceso penal que pesaba en contra del informático sueco prescribió y que todas las medidas cautelares habían sido levantadas oportunamente.

Asimismo, anunció la presentación inmediata de un recurso de hábeas corpus para lograr su libertad.

Audiencia suspendida por falta de traductor

Entrada la tarde, la defensa de Bini confirmó que la audiencia administrativa en contra del activista fue suspendida temporalmente debido a la falta de un traductor oficial.

Las autoridades notificaron a las partes que la diligencia se reinstalará a las 20:00 para definir su situación legal.

Hasta el cierre de esta nota periodística, Ola Bini permanece retenido en el edificio de Migración a la espera de la reanudación del trámite y del pronunciamiento oficial de las autoridades gubernamentales.