Quito: Rompen la puerta de vidrio de local y se llevan televisores, electrodomésticos y dinero
El robo se registró durante la madrugada de este jueves tras activarse la alarma del establecimiento; la Policía Judicial no pudo revisar cámaras porque estaban fuera de servicio.
La Policía Nacional atendió una emergencia la madrugada de este jueves 1 de septiembre de 2026, luego de que se reportara un robo a local comercial en Quito.
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Actualizado:
01 oct 2026 - 18:49
Un nuevo hecho delictivo afectó al sector comercial de La Mariscal, en el centro norte de Quito.
La madrugada de este jueves 1 de octubre, delincuentes ingresaron a un establecimiento ubicado en la intersección de la avenida Coruña y Rafael León Larrea tras destrozar la puerta principal de vidrio.
De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, el hecho se registró cerca de las 02:25.
Alertados por el ECU-911, agentes policiales se movilizaron al punto, donde constataron los daños materiales en el ingreso y la activación de la alarma del local.
Tras coordinar el acceso con el supervisor de la empresa de seguridad privada a cargo y descartar la presencia de sospechosos en el interior, se contactó al administrador del establecimiento.
Lo que se robaron
Luego de revisar el inventario y las instalaciones, se confirmó la sustracción de:
- Televisor de 58 pulgadas
- Una licuadora industrial
- Dos exprimidores de marca
- 300 dólares en efectivo
Personal de la Policía Judicial acudió al sitio para tomar procedimiento, de acuerdo con el reporte policial.
Sin embargo, no fue posible realizar la extracción de grabaciones en el lugar debido a que el sistema de cámaras de seguridad del negocio se encontraba fuera de servicio.
Las autoridades sugirieron al perjudicado formalizar la denuncia correspondiente para dar inicio a las investigaciones.
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