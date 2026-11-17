Un incendio estructural se registra la noche de este martes 17 de noviembre de 2026 en el sector de las Antenas de Misicata, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

La emergencia fue detectada y es monitoreada a través de las cámaras de videovigilancia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Tras recibir la alerta, la sala operativa coordinó de manera inmediata el despacho de unidades del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y efectivos de la Policía Nacional para controlar las llamas, asegurar el perímetro y evitar que el fuego se propague a estructuras aledañas.

De acuerdo con el reporte preliminar emitido por el ECU 911, hasta el momento no se registran personas heridas ni víctimas mortales a causa de este incidente.

Las autoridades mantienen la atención en el punto mientras se evalúan los daños materiales y se determinan las causas que originaron el flagelo.

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