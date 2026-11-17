Los cuerpos de José Caguana (26 años) y Gabriel Sigüenza (22 años), fallecidos el 11 de noviembre en Brooklyn, arribarán al país la madrugada de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Los restos mortales de los dos ciudadanos ecuatorianos que perdieron la vida el pasado 11 de noviembre, tras el colapso de un edificio en Brooklyn, Nueva York, arribarán al Ecuador durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entidad que coordinó los trámites de repatriación junto con las autoridades estadounidenses y las instituciones nacionales competentes.

¿A qué aeropuertos llegarán los cuerpos?

De acuerdo con el cronograma oficial de la Cancillería, los restos de ambos compatriotas serán entregados a sus allegados en dos terminales aéreas del país:

Quito: Los familiares de José Caguana , de 26 años , recibirán sus restaurantes en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre .

Los familiares de , de , recibirán sus restaurantes en el . Guayaquil: Los allegados de Gabriel Sigüenza , de 22 años , lo recibirán en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo .

Asistencia consular

Desde que se reportó la tragedia en Estados Unidos, la Cancillería activó los protocolos de asistencia consular y acompañamiento permanente para los familiares de las víctimas.

Como parte de este respaldo oficial, el Gobierno Nacional cobró la totalidad de los costos de repatriación y mantuvo las coordinaciones logísticas para facilitar el traslado de los cuerpos hasta territorio ecuatoriano.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró sus condolencias y solidaridad con las familias de Caguana y Sigüenza, ratificando que el acompañamiento institucional continuará hasta concluir todo el proceso funerario.