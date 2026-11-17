La Policía Nacional acordonaron la escena en Cayambe, tras el asesinato a disparos del conductor de un autobús de la cooperativa Reina del Quinche la tarde del martes 17 de noviembre de 2026.

Un hecho violento se registró la tarde de este martes 17 de noviembre de 2026 en el sector de Guaysa (circuito Cusubamba), en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha.

El conductor de una unidad de transporte público fue asesinado con un arma de fuego mientras cubría su ruta.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Medardo Analuisa Sango, de 46 años, de nacionalidad ecuatoriana y sin antecedentes penales.

¿Cómo ocurrió el ataque dentro del autobús?

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, la alerta ingresó a través del ECU 911 alrededor de las 17:15, reportando a una persona herida en el sector de San Juan.

Al llegar al punto, los uniformados tomaron contacto con la controladora de la unidad —perteneciente a la cooperativa Reina del Quinche—, quien relató la secuencia del ataque:

El abordaje: Un hombre subió al autobús en la parada de El Quinche .

Un hombre subió al autobús en la parada de . El forcejeo y los disparos: Cuando la unidad circulaba a la altura del sector de San Juan, en Guaysa, el sujeto sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones dentro del transporte.

El ataque al chofer: En medio de un forcejeo con el conductor, el atacante le propinó un disparo a la altura del ojo izquierdo, dejándolo gravemente herido.

Un hombre que abordó el autobús en la parada de El Quinche abrió fuego en el interior y disparó contra el chofer durante un forcejeo. Captura de pantalla

Confirmación del deceso y pericias en la escena

Tras el llamado de auxilio, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para brindar los primeros auxilios.

Sin embargo, los paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Agentes del distrito Cayambe acordonaron la escena del crimen y notificaron al fiscal de turno, así como a las unidades especializadas de la Policía Judicial (PJ).

También unidades de Criminalística, para realizar el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al centro forense, mientras se ejecutan operativos para localizar al responsable.