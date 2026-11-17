El ministro del Interior, John Reimberg, habló de la situación política del expresidente Rafael Correa.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que es "cuestión de tiempo" que el expresidente Rafael Correa responda ante la justicia. Lo dijo durante una entrevista concedida a Radio Sucre este martes 17 de noviembre de 2026.

La declaración se produjo cuando los entrevistadores le preguntaron por las versiones sobre un posible regreso de Correa a Ecuador o un viaje a Estados Unidos antes de Navidad.

"Yo solo lo que les digo a los ecuatorianos, y se lo digo a usted, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo", respondió Reimberg, sin precisar si existe alguna nueva gestión judicial o diplomática encaminada a conseguir el retorno del exmandatario.

El Ministro sostuvo que otras personas que creían que no enfrentarían procesos judiciales terminaron detenidas en el extranjero y ahora se encuentran a la espera de procedimientos de extradición.

Correa reside en Bélgica y fue condenado en Ecuador a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La sentencia quedó ejecutoriada en 2020. Su eventual traslado a Ecuador dependería de los procedimientos legales correspondientes y no únicamente de una decisión del Ministerio del Interior.

Reimberg habla de presuntas amenazas contra Daniel Noboa

En otro momento de la entrevista, el ministro volvió a relacionar a personas del entorno de la Revolución Ciudadana con supuestas amenazas contra el presidente Daniel Noboa.

Reimberg acusó al movimiento político de haber recibido recursos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, no presentó públicamente documentación que permita corroborar esas afirmaciones.

También mencionó a alias 'Loco Ovidio', a quien atribuyó participación en hechos violentos registrados en Manabí. El funcionario aseguró que los organismos de inteligencia cuentan con información sobre posibles acciones contra el mandatario.

Estos señalamientos ya habían sido expuestos por Reimberg el 13 de noviembre, cuando denunció un supuesto plan para atentar contra Noboa desde Colombia.