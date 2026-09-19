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Ecuador

Ecuador registra 11 incendios forestales activos este sábado

Pichincha concentra cuatro de las emergencias reportadas este sábado 19 de septiembre. Otros dos incendios constan como controlados.

Bomberos combaten simultáneamente dos incendios forestales en Quito este jueves 17 de septiembre.

Bomberos de Quito

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

19 sep 2026 - 10:58

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que, con corte a las 08:00 de este sábado 19 de septiembre, se mantienen 11 incendios forestales activos a escala nacional.

¿Dónde están los incendios activos?

Según el reporte oficial, las emergencias se encuentran en:

  • El Oro: Zaruma, sector Guanazán.
  • Pichincha: Quito, Puéllaro; Quito, Calacalí; Quito, Pomasqui; y Cayambe, Cangahua.
  • Imbabura: Ibarra, La Carolina; y Otavalo, San Pablo.
  • Carchi: Tulcán, Maldonado; y Espejo, Goaltal.
  • Bolívar: Guaranda, San Simón.
  • Pichincha: Mejía, Alóag.

Tres incendios constan como controlados

El informe también registra dos incendios controlados. Uno se encuentra en Itchimbía, Quito.

El segundo aparece en el reporte como Quito, Yaruquí, aunque la gráfica de la Secretaría lo ubica bajo la provincia de El Oro, por lo que existe una inconsistencia en la información difundida.

La Secretaría aseguró que mantiene el monitoreo permanente de las emergencias para coordinar la respuesta en las zonas afectadas.

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