Incendio en subestación de vía a la Costa causó cortes de luz en Santa Elena

Un incendio en una subestación en Santa Elena provocó cortes de energía la madrugada de este kunes 13 de abril.

Un incendio en una subestación eléctrica provocó cortes de luz en varios sectores de la provincia de Santa Elena la madrugada de este lunes 13 de abril del 2026.

La emergencia se registró en la subestación Senagua EPA, ubicada en el kilómetro 30 de la vía a la Costa, una zona clave para la distribución de energía en el litoral.

De acuerdo con información oficial, el fuego se originó en equipos eléctricos, lo que afectó la operación del sistema que abastece a la subestación Leoncito. Como consecuencia, se produjeron interrupciones del servicio eléctrico en zonas residenciales y comerciales.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil intervino para controlar el incendio en la subestación eléctrica, evitando una mayor propagación del fuego y daños adicionales en la infraestructura.

Tras controlar la emergencia, equipos técnicos realizaron maniobras operativas para aislar el transformador afectado y restablecer el sistema eléctrico. Según el reporte, el servicio se fue normalizando de manera progresiva hasta su recuperación total.

Las autoridades indicaron que no se registraron personas heridas, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio en la subestación de la vía a la Costa.