El Inti Raymi inicia en Ecuador con ceremonias ancestrales y actividades culturales

Ecuador da inicio este viernes 19 de junio a las celebraciones del Inti Raymi, una de las festividades ancestrales más importantes de los pueblos andinos. La conocida Fiesta del Sol marca el comienzo de una agenda de ceremonias, danzas, música y encuentros comunitarios que se desarrollan en distintas provincias del país.

El Inti Raymi representa un acto de agradecimiento al Tayta Inti (Sol) y a la Pachamama (Madre Tierra) por las cosechas recibidas. Además, simboliza la renovación de la vida y el inicio de un nuevo ciclo en la cosmovisión andina. Aunque la fecha tradicional de la celebración es el 24 de junio, las actividades se concentran alrededor del solsticio, cuyo día central este año es el 21 de junio.

En el Complejo Arqueológico de Ingapirca, en la provincia de Cañar, la programación se desarrolla del 19 al 21 de junio e incluye ceremonias andinas, ferias interculturales, medicina ancestral y presentaciones de danza tradicional.

En Quito, la Secretaría de Cultura organiza una agenda especial entre el 17 y el 21 de junio con recorridos artísticos, comparsas, música, rituales y actividades en distintos espacios culturales de la ciudad.

Las celebraciones también llegan a Otavalo, Cuenca y otras localidades de la Sierra ecuatoriana, donde comunidades indígenas y autoridades locales promueven encuentros para fortalecer la identidad cultural y preservar las tradiciones ancestrales que se mantienen vivas generación tras generación.