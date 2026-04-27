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Ecuador

Lluvias en Ibarra provocan inundaciones este lunes 27 de abril de 2026

Ibarra registró inundaciones en ocho sectores tras las intensas lluvias y granizo. El ECU 911 y Bomberos atienden las emergencias.

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en distintos puntos de Ibarra

Bomberos Ibarra

Autor

Lizette Abril

Fecha de publicación

27 abr 2026 - 18:27

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Las intensas lluvias provocaron estragos en la ciudad de Ibarra, en el norte de Ecuador, la tarde de este lunes 27 de abril del 2026. 

Más de siete sectores de la ciudad registraron inundaciones y acumulación de agua, según reportó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

Sectores afectados por las inundaciones en Ibarra

Las intensas precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo. Entre los puntos afectados se encuentran:  

  • Bola Amarilla
  • La Primavera
  • La Campiña
  • Yacucalle
  • Bola Verde
  • Los Ceibos
  • Exteriores del Terminal Terrestre
  • Ajaví

Personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra acudió al lugar para realizar tareas de limpieza con bombas de succión y herramientas de zapa para el desfogue de agua en viviendas y vías principales.

La acumulación de agua y sedimentos ha comprometido el tránsito vehicular en arterias clave como la Av. 17 de Julio. Además, se reportó un siniestro de tránsito en el sector El Olivo relacionado con las condiciones climáticas.

El Inamhi mantiene activa una alerta climática, advirtiendo que las tormentas eléctricas continuarán durante las próximas horas

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