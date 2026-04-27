Lluvias en Ibarra provocan inundaciones este lunes 27 de abril de 2026

Las intensas lluvias provocaron estragos en la ciudad de Ibarra, en el norte de Ecuador, la tarde de este lunes 27 de abril del 2026.

Más de siete sectores de la ciudad registraron inundaciones y acumulación de agua, según reportó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Sectores afectados por las inundaciones en Ibarra

Las intensas precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo. Entre los puntos afectados se encuentran:

Bola Amarilla

La Primavera

La Campiña

Yacucalle

Bola Verde

Los Ceibos

Exteriores del Terminal Terrestre

Ajaví

Personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra acudió al lugar para realizar tareas de limpieza con bombas de succión y herramientas de zapa para el desfogue de agua en viviendas y vías principales.

La acumulación de agua y sedimentos ha comprometido el tránsito vehicular en arterias clave como la Av. 17 de Julio. Además, se reportó un siniestro de tránsito en el sector El Olivo relacionado con las condiciones climáticas.

El Inamhi mantiene activa una alerta climática, advirtiendo que las tormentas eléctricas continuarán durante las próximas horas