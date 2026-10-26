Lluvias, tormentas y ráfagas de viento se registrarán en Ecuador hasta el 28 de octubre

Por las fuertes lluvias en Ecuador se han registrado inundaciones en diferentes provincias.

Las lluvias continuarán en Ecuador entre el 25 y el 28 de octubre de 2026, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento, principalmente en sectores de la Costa, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El organismo prevé que los días con mayor intensidad de lluvias serán el lunes 26 y martes 27 de octubre, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones.

¿Qué efectos podrían provocar las lluvias?

Las precipitaciones podrían generar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.

Además, las condiciones de circulación podrían verse afectadas por:

Agua estancada en las vías.

en las vías. Caída de árboles .

. Presencia de niebla .

. Descargas eléctricas durante las tormentas.

durante las tormentas. Ráfagas de viento fuerte.

También existe riesgo de crecida de cuerpos de agua en sectores de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y El Oro, además de zonas de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #83 | Entre 25 y 28 de octubre se prevé que las lluvias continúen, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en especial en la región Litoral⛈ Mayor detalle a continuación👇 https://t.co/eh0KfMm4K3 — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 25, 2026

Estas son las zonas donde lloverá con mayor intensidad

Costa : Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro y sectores del interior de Manabí y Santa Elena .

: . Sierra : Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja .

: . Amazonía: Lluvias ocasionales de moderada intensidad en las estribaciones de la cordillera de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

¿Qué provoca este escenario?

El Inamhi señala que las condiciones previstas están asociadas al tránsito de ondas ecuatoriales atmosféricas, la divergencia de vientos en niveles altos, el aporte de humedad y la convergencia de vientos en niveles bajos.

También influyen las elevadas temperaturas de la superficie del mar relacionadas con el desarrollo del evento cálido El Niño.

En la Amazonía se suma el transporte ocasional de humedad desde la cuenca Amazónica en niveles medios de la atmósfera.