Oleaje llegará a las costas de Ecuador desde este 27 hasta el 29 de octubre

En Ecuador Inocar alerta de llegada de oleaje este 27 de octubre de 2026.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que entre el 27 y el 29 de octubre de 2026 se prevé el arribo de oleaje predominante del suroeste del Pacífico a las costas ecuatorianas.

Las condiciones serán más intensas durante los primeros dos días. El 27 y 28 de octubre se espera un estado de mar agitado, considerado de amenaza alta, debido a la presencia de olas medias y altas con mayor energía.

A este escenario se suma el posible ascenso del nivel del mar por el aguaje y la presencia de corrientes de resaca en las zonas de rompiente. El Inocar informó que la fase de aguaje concluirá el miércoles 28 de octubre.

El #Inocar informa que, del 27 al 29 de octubre, se prevé el arribo de #oleaje predominante del suroeste del Pacífico. ➡️ 27 y 28 de octubre se espera un estado de mar agitado ➡️ 29 las condiciones cambiarán a mar moderado. ➡️ El 28 de octubre finalizará la fase de #aguaje. https://t.co/4ZqB3ebans — INOCAR (@inocarec) October 27, 2026

Mientras dure este fenómeno, se recomienda extremar las precauciones en playas y zonas de rompiente, debido a que las olas pueden romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.

Para el 29 de octubre, las condiciones del mar cambiarán a un estado moderado, según el pronóstico del organismo.

¿Qué altura tendrán las olas?

En Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, se esperan olas de hasta 1,30 metros de altura. En Galápagos, en cambio, las olas podrían alcanzar una altura máxima de 2 metros.

Ante estas condiciones, el Inocar recomienda mantenerse atento a los reportes oficiales y evitar exponerse innecesariamente al mar, especialmente durante los días de oleaje.