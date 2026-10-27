Oleaje llegará a las costas de Ecuador desde este 27 hasta el 29 de octubre
El Inocar advierte que el mar estará agitado el 27 y 28 de octubre, con olas de mayor energía y riesgo de corrientes de resaca.
En Ecuador Inocar alerta de llegada de oleaje este 27 de octubre de 2026.
Freepik
Compartir
Actualizado:
27 oct 2026 - 15:17
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que entre el 27 y el 29 de octubre de 2026 se prevé el arribo de oleaje predominante del suroeste del Pacífico a las costas ecuatorianas.
Las condiciones serán más intensas durante los primeros dos días. El 27 y 28 de octubre se espera un estado de mar agitado, considerado de amenaza alta, debido a la presencia de olas medias y altas con mayor energía.
A este escenario se suma el posible ascenso del nivel del mar por el aguaje y la presencia de corrientes de resaca en las zonas de rompiente. El Inocar informó que la fase de aguaje concluirá el miércoles 28 de octubre.
Mientras dure este fenómeno, se recomienda extremar las precauciones en playas y zonas de rompiente, debido a que las olas pueden romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.
Para el 29 de octubre, las condiciones del mar cambiarán a un estado moderado, según el pronóstico del organismo.
¿Qué altura tendrán las olas?
En Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, se esperan olas de hasta 1,30 metros de altura. En Galápagos, en cambio, las olas podrían alcanzar una altura máxima de 2 metros.
Ante estas condiciones, el Inocar recomienda mantenerse atento a los reportes oficiales y evitar exponerse innecesariamente al mar, especialmente durante los días de oleaje.
Compartir