Lluvias provocan un lahar en el volcán Reventador: Geofísico pide alejarse de ríos y quebradas

Un lahar secundario de tamaño pequeño a moderado fue registrado este domingo 30 de agosto de 2026 en el flanco norte del volcán Reventador.

El Instituto Geofísico informó que el fenómeno está relacionado con las fuertes lluvias y no con un incremento de la actividad interna del volcán.

Lahar fue registrado desde las 13:20

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) informó que desde las 13:20 de este domingo se registra un lahar secundario en la quebrada Reventador, ubicada en el flanco norte del volcán.

El fenómeno es de tamaño pequeño a moderado y se produce por el desplazamiento de sedimentos que fueron removidos por las lluvias en las zonas altas del volcán.

El fenómeno no está relacionado con la actividad del volcán

Según el reporte del Geofísico, este evento no está relacionado con un aumento de la actividad interna del Reventador.

El lahar se originó por las condiciones de lluvia registradas en la zona.

Los lahares secundarios pueden movilizar agua y sedimentos por las quebradas y cauces ubicados en las zonas cercanas al volcán. Por ello, el Geofísico pidió tomar precauciones.

Recomiendan alejarse de quebradas y ríos

El IG-EPN recomendó a la población mantenerse alejada de los cauces de quebradas y ríos del volcán Reventador, especialmente mientras persistan las lluvias.

El Instituto Geofísico mantiene vigilancia continua sobre el comportamiento del volcán y sus alrededores.

Desde el organismo se señaló que emitirá nuevos reportes si identifica cambios en los parámetros de monitoreo.