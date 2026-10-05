Lluvias, chubascos y altas temperaturas: el clima en Ecuador este lunes 5 de octubre
El Inamhi mantiene advertencia por lluvias y tormentas en la Costa. Conozca los pronósticos detallados para las cuatro regiones del país.
Llluvias intensas en la capital provocaron daños en las vías en Quito este domingo 4 de octubre de 2026.
API/JUAN RUIZ CONDOR
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Actualizado:
05 oct 2026 - 08:25
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió los pronósticos del tiempo para este lunes 5 de octubre de 2026, advirtiendo variaciones climáticas significativas a escala nacional.
La entidad gubernamental advirtió la presencia de lluvias de intensidad variable en la Costa y Sierra, así como altas temperaturas en la Amazonía.
Región Litoral: lluvias y tormentas
En la Costa ecuatoriana se mantiene activa una advertencia por lluvias y tormentas.
- Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo y Manta: Se prevén precipitaciones y lloviznas distribuidas entre la madrugada, tarde y noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27.5 °C y 32.0 °C.
- Guayaquil: Se pronostica un día parcialmente nublado con posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche, alcanzando una temperatura máxima de 32.0 °C.
- Santa Rosa: Registrará el pico más alto de temperatura en la región con hasta 35.0 °C, acompañado de lloviznas nocturnas.
Región Interandina: Lluvias y chubascos
La Sierra registrará mañanas parcialmente nubladas, con un incremento de la nubosidad y lluvias hacia horas de la tarde.
- Quito: Presentará una mañana poco nubosa. Sin embargo, para la tarde se esperan chubascos con posible actividad eléctrica, alcanzando una máxima de 25.0 °C y una mínima de 11.5 °C en la madrugada.
- Latacunga: Se prevén chubascos fuertes durante la tarde, con una máxima de 20.5 °C.
- Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja: Reportarán precipitaciones y lloviznas dispersas en horas de la tarde y noche, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 6.5 °C en zonas altas.
Región Amazónica e Insular
Amazonía:
El clima se mantendrá predominantemente caluroso durante la mañana y tarde. El Coca y Nueva Loja encabezan las temperaturas más elevadas del país, con máximas de 36.5 °C y 35.0 °C respectivamente.
Lloviznas y lluvias dispersas se prevén únicamente para sectores como Tena, Shell-Mera, Gualaquiza y Zamora en horas de la tarde.
Galápagos (Región Insular)
San Cristóbal y Santa Cruz gozarán de un día parcialmente nublado con temperaturas de hasta 32.0 °C, mientras que en Isabela se registran probabilidades de lloviznas por la tarde.
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