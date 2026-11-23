Dos personas fallecieron en Quevedo y una en Caluma.

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre dejaron tres personas fallecidas en las provincias de Los Ríos y Bolívar.

Las emergencias se reportaron por deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos que afectaron viviendas y vías en varios cantones.

Deslizamiento en Quevedo deja dos personas fallecidas

En el cantón Quevedo, a las 04:21, se reportó un deslizamiento de tierra en el sector El Desquite, recinto La Victoria.

El movimiento de tierra afectó una vivienda y dejó a personas atrapadas. Cuando llegaron los bomberos, confirmaron el fallecimiento de dos personas.

En Caluma, provincia de Bolívar, también se registró una emergencia por el desbordamiento de un río en el sector La Chorrera, recinto El Triunfo.

La alerta ingresó a las 04:53 y, según el reporte, una vivienda resultó afectada. Los equipos de primera respuesta confirmaron que una persona falleció a consecuencia de este hecho.

Río desbordado obliga a cerrar la vía Montalvo-Balsapamba

Las lluvias también provocaron el desbordamiento de un río en el cantón Montalvo, que afectó la carretera estatal E-491.

Los puntos comprometidos están en el tramo:

Montalvo-Balsapamba, sector Pisagua Alto

Balsapamba-San Miguel, sector Chaupiaco

La vía permanece cerrada al tránsito vehicular.

Las emergencias fueron atendidas con la participación de los cuerpos de bomberos de las localidades, personal de Gestión de Riesgos y Policía Nacional.

Los equipos se desplegaron en los sitios afectados para brindar asistencia y evaluar los daños en las viviendas y las vías.

Las autoridades mantienen la atención en los sectores afectados por las lluvias. Hasta el reporte de esta madrugada, las emergencias confirmadas dejaron tres personas fallecidas: dos en Quevedo y una en Caluma.

Provincias afectadas y máximo de las olas

La información proporcionada reporta emergencias en dos provincias: