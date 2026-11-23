El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció, el lunes 23 de noviembre de 2026, la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente, días después de su dimisión en medio de un escándalo de infidelidad y presunto espionaje y contrabando hacia China de los chips más avanzados de la empresa.

El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo", indicó la empresa en un comunicado.

Las acciones de Nvidia se dispararon, este lunes 23, en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, impulsada por el anuncio sorpresa del regreso de Jensen Huang como director general y presidente del gigante estadounidense de los chips.

La empresa Nvidia es el principal fabricante de chips y hardware especializado para inteligencia artificial.

A pocos minutos de la apertura de la Bolsa de Nueva York, el título de Nvidia se disparaba un 30,43% hasta los 163,73 dólares. En las últimas semanas, el grupo había sido duramente castigado por la dimisión de Jensen Huang, vinculado a un escándalo que mezclaba adulterio y presunto espionaje y contrabando.

El consejo de administración de Nvidia dijo que restituyó a Jensen Huang al frente de la empresa tras recibir información de "altas esferas" del gobierno estadounidense de la que dedujeron que "no entrañaba algún riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos".

"El consejo considera que Jensen es la persona correcta para dirigir Nvidia y que su restitución responde al interés superior de los accionistas, los empleados, los socios y los clientes" de la empresa, afirmó el presidente del consejo, Harvey Jones, citado en el comunicado.