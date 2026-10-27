Explosión cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela deja al menos siete heridos en Cúcuta

Una explosión cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander dejó varios heridos este martes 27 de octubre en Cúcuta, Colombia.

Una fuerte explosión se registró la mañana de este martes 27 de octubre de 2026 en Cúcuta, Colombia, a pocos metros de la frontera con Venezuela. El atentado dejó al menos siete personas heridas, según los reportes publicados por medios colombianos como El País.

El hecho ocurrió en el barrio El Escobal, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Cúcuta con la localidad venezolana de Ureña.

De acuerdo con El Espectador, entre los afectados se encuentran tres policías y cuatro civiles, quienes fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte para recibir atención médica.

¿Qué se sabe de la explosión en Cúcuta?

Según información proporcionada a EFE por Jorge Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, el artefacto explosivo fue colocado detrás de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En ese lugar, agentes policiales suelen estacionar sus vehículos mientras realizan labores de vigilancia en el paso fronterizo.

Las primeras versiones señalan que desconocidos habrían abandonado un paquete con explosivos en la zona. No obstante, las autoridades todavía investigan el tipo de artefacto utilizado y las circunstancias de su detonación.

La explosión provocó daños en vehículos y viviendas cercanas, además de generar alarma entre los habitantes del sector.

Autoridades investigan el atentado en Cúcuta

Tras la explosión, unidades policiales y especialistas en explosivos acordonaron el sector para recopilar evidencias, identificar a los responsables y determinar qué tipo de artefacto fue utilizado.

Las autoridades colombianas ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por información que permita esclarecer el atentado. Hasta el momento, no se ha confirmado quiénes estarían detrás del ataque.

La explosión ocurrió horas después del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, registrado el lunes 26 de octubre.