Lluvias en Ecuador: estas son las provincias que tendrán precipitaciones este lunes 9 de noviembre

El Inamhi anuncia lluvias y lloviznas en gran parte de Ecuador para este lunes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país este lunes 9 de noviembre del 2026.

En la Costa y Galápagos, las precipitaciones podrían presentarse en:

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Los Ríos

Manabí

Santo Domingo de los Tsáchilas

Santa Elena

Galápagos

En la Sierra, el pronóstico incluye lluvias y lloviznas en Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Pichincha y Tungurahua.

Las condiciones podrían variar durante el día, con mayor presencia de precipitaciones en horas de la tarde.

En la Amazonía también se esperan lluvias en Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Estas condiciones forman parte del pronóstico para distintas localidades de la región.

Horarios y zonas con mayor probabilidad de lluvia

El Inamhi señala que en Archidona, provincia de Napo, se esperan lluvias de intensidad normal o moderada.

En Santa Elena, las lloviznas se concentrarían durante la mañana, mientras que en Zamora Chinchipe podrían presentarse tanto en la mañana como en la tarde.

El pronóstico establece que los períodos de mayor probabilidad de lluvia varían según cada cantón.

Por ello, se recomienda a la ciudadanía revisar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar actividades al aire libre o desplazamientos.

Ante la posibilidad de precipitaciones en varias regiones, es importante conducir con precaución, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Inamhi.