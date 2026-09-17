Cierre en la vía Mitad del Mundo - Río Blanco por hundimiento de tierra en el kilómetro 164

Maquinaria trabaja en el kilómetro 164 de la vía Mitad del Mundo-Río Blanco, por un hundimiento de tierra.

La Prefectura de Pichincha informó el cierre de la vía Mitad del Mundo-Río Blanco debido a un hundimiento de tierra en el kilómetro 164, provocado por las fuertes lluvias en el sector.

Este jueves 17 de septiembre la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, informó que personal encargado trabaja en el sitio para determinar el tiempo que tomarán los trabajos de estabilización, tras la emergencia presentada la tarde del miércoles 16.

El acceso hasta el cantón Puerto Quito está habilitado, precisó Pabón.

Rutas alternas

Para quienes se dirigien a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas las rutas alternas son:

Los Bancos – Las Mercedes – Santo Domingo.

Los Bancos – Valle Hermoso – Santo Domingo.

Si su destino es Quinindé, puede movilizarse por la siguiente ruta:

Puerto Quito – La Sexta – Quinindé.

Asimismo, se recomendó conducir con precaución ante cualquier eventualidad.